МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Власти американского штата Нью-Джерси временно прекратили действие закона о мерах против бизнеса, который имеет связи с Россией, пишет издание Politico. В США призвали отменить антироссийские санкции ради мира на Украине

Отмечается, что штат добровольно приостановил действие закона летом этого года после того, как фирма, которую планировали внести в черный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи.

В материале сказано, что речь идет о расположенных в штате подразделениях японской Kyocera, имеющей дочерние компании в России. Politico отмечает, что в черный список за сотрудничество с РФ также могли включить Xerox, банк JP Morgan Chase, Tarkett и иные крупные компании.

По информации издания, губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал указ о санкциях в отношении связанного с Россией бизнеса вскоре после начала СВО на Украине. Фирмам также ограничили субсидирование и вложения из пенсионного фонда штата.

После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.