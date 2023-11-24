МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский МИД из опасений обидеть эмиратских партнеров потребовал смягчить формулировки, которые использовала министр культуры Люси Фрейзер, грозившая в опубликованном письме запустить расследование о допустимости передачи контроля над медиагруппой Telegraph Media Group (TMG) американо-эмиратскому инвестфонду RedBird IMI, пишет газета Telegraph. Банки ОАЭ ужесточили условия оказания услуг российским компаниям

"Министерство иностранных дел вмешалось, чтобы "смягчить" формулировки, использованные министром культуры в письме к фонду, который пытается получить контроль над Telegraph, опасаясь обидеть его (фонда — ред.) спонсора из Абу-Даби", — сказано в статье.

Внешнеполитическое ведомство опасается, что слишком резкие формулировки могут привести к дипломатическим и политическим рискам в преддверии лондонского саммита для иностранных инвесторов, который пройдет на следующей неделе, и поездки премьера Риши Сунака в ОАЭ на конференцию ООН по изменению климата 2023 (COP28).

Ранее министр культуры Великобритании Люси Фрейзер заявила, что "настроена" на запуск расследования предполагаемой сделки из опасений, что могут быть нарушены законодательные основы о свободе выражения мнений и точного представления новостей.

Основанная в 1948 медиагруппа Telegraph Media Group принадлежит с 2004 года братьям Дэвиду и Фредерику Баркли. В июне 2023 группа была передана на внешнее управление из-за неоплаченного долга перед банковской группой Lloyds Banking Group, превышающего миллиард фунтов. Впоследствии банковская группа выставила медиагруппу на аукцион, который открылся в октябре.

Как сообщала газета Financial Times, семья Баркли предложила погасить всю задолженность за счет долга, предоставленного членом королевской семьи из ОАЭ и компанией RedBird IMI. В рамках соглашения ожидается, что RedBird IMI получит опцион на конвертацию кредита в ценные бумаги TMG, писало издание.

RedBird IMI – совместное предприятие американской RedBird Capital и International Media Investments (IMI) из ОАЭ.