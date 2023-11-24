МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Более восьми тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе в связи с проверкой полиции, продавцы могут столкнуться с серьезными убытками, сообщила компания Wildberries. Полиция задержала работников склада Wildberries

Ранее в пятницу пресс-служба компании сообщила, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку документов сотрудников сортировочного центра "Электросталь", что могло привести к перебоям с отгрузкой и выгрузкой товаров.

"В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", — сказано в сообщении.

По словам компании, руководство маркетплейса постоянно поддерживает связь с правоохранительными органами, но пока восстановить работу склада не удается, проверка продолжается.