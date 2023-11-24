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Wildberries ждет миллиардных убытков из-за проверки полиции
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Более восьми тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе в связи с проверкой полиции, продавцы могут столкнуться с серьезными убытками, сообщила компания... ПРАЙМ, 24.11.2023
общество , бизнес, новости, россия, проверка, wildberries
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Более восьми тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе в связи с проверкой полиции, продавцы могут столкнуться с серьезными убытками, сообщила компания Wildberries.
Ранее в пятницу пресс-служба компании сообщила, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку документов сотрудников сортировочного центра "Электросталь", что могло привести к перебоям с отгрузкой и выгрузкой товаров.
"В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", — сказано в сообщении.
По словам компании, руководство маркетплейса постоянно поддерживает связь с правоохранительными органами, но пока восстановить работу склада не удается, проверка продолжается.