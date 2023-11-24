МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Норильский никель" заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati в ЮАР своему партнеру African Rainbow Minerals Limited (ARM), сообщила компания. МЭА оценило долю нефтегазовых компаний в инвестициях в чистую энергетику

"Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", — говорится в сообщении "Норильского никеля".

Согласно заявлению ГМК, заключением данного соглашения "Норникель" подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности, а также усиливает фокус на реализации стратегии обеспечения надежности и развития уникальной минерально-ресурсной базы и перерабатывающих мощностей в Российской Федерации.

Активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 году подземный рудник, а также карьер. Добыча прекращена в марте 2021 года. С 2021 года предприятие Nkomati находится в стадии консервации и рекультивации.