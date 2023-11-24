МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В последнее время в России активно развивается дистанционная торговля, оборот интернет-продаж в прошлом году увеличился почти на 30 процентов по сравнению с показателями 2021 года, составив почти пять триллионов рублей, при этом важно определить нормы, направленные на защиту прав потребителей, сообщил член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Олег Земцов. Аналитик Сбербанка заявил, что онлайн-торговля в России "съела" офлайн

"В последние годы дистанционная торговля стала активно развиваться. По информации Ассоциации компаний интернет-торговли, оборот интернет-торговли в России за 2022 год увеличился почти на 30% по сравнению с показателями 2021 года, составив 4,98 триллиона рублей", — заявил политик в ходе совещания, посвященного вопросам "Защиты прав потребителей при дистанционном способе продаж товаров и услуг с использованием сети "Интернет"".

Земцов добавил, что потребительский рынок за последние несколько лет претерпел большое количество изменений. Самым распространенным видом дистанционной торговли стала торговля посредством сети интернет — через сайты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приложения, электронные торговые площадки, социальные сети.

При этом нужно учитывать, что в данной сфере возникают вопросы, связанные с "качеством предоставляемых товаров и услуг, предоставлением полной и достоверной информации, правилами возврата и обмена товара, а также с вопросами ответственности сторон при заключении договоров дистанционного способа продажи", сказал Земцов. По словам законодателя, эта тема "всегда требует нашего пристального внимания и дальнейшей проработки и с точки зрения законодательного обеспечения".

Земцов напомнил, что в Госдуме находится на рассмотрении два законопроекта. В частности, это изменения в закон "О защите прав потребителей" в части регулирования порядка возврата товаров, приобретенных дистанционным способом, которыми предлагается устранить правовую неопределенность и возложить на продавца обязанность нести расходы за возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором розничной купли-продажи товара, равно как и расходы на доставку от потребителя возвращенного товара.

"Другой проект закона предполагает установление необходимого законодательного регулирования дистанционной торговли товарами с использованием цифровых платформ (маркетплейсов). Законопроект предусматривает ужесточение ответственности маркетплейсов за предоставление потребителям недостоверной информации о товаре (услуге) или продавце (исполнителе)", — отметил политик.<