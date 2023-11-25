МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Согласно данным на конец третьего квартала текущего года, более 1,2 тысячи ESG-фондов владели бумагами стоимостью примерно в пять триллионов долларов, относящимися к отраслевому классификационному коду Aerospace & Defense (аэрокосмическая промышленность и оборона), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Morningstar Inc. Евросоюз увеличил бюджет на наращивание военной мобильности

Агентство напомнило, что основная деятельность ESG-фондов — инвестиции в компании, соответствующие стандартам в сфере охраны окружающей среды, соцполитики и качества корпоративного управления.

По данным Bloomberg, с марта 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине (СВО), число таких фондов увеличилось на 25%.

Председатель парламентской группы Британии по вопросам ESG Александр Стаффорд полагает, что последствия СВО "укрепили аргументы ESG в пользу инвестиций, связанных с обороной". Вместе с тем, руководитель отдела ESG Simmons & Simmons Сонали Сиривардена отметила, что в настоящее время трудно определить, идут ли инвестиции на "оборону" или на "агрессию". По ее словам, есть проблема контроля вложений в оборонительные цели, чтобы они косвенно не способствовали наступательным действиям.

Согласно информации агентства, расширяя присутствие в оборонном секторе, фонды получают значительный приток средств, например, у вкладывающей в европейские оборонные предприятия Goldman Sachs Group Inc., он вырос почти на 90% с конца февраля 2022 года и на 13% с начала октября 2023 года.