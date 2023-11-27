МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. ФНС ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, соответствующие сведения содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). ФНС назвала сумму, полученную бюджетной системой от Херсонской области

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве прекратила деятельность компании "Бриолин авто", учредителем которой значится организатор нападения на Брянскую область, участник запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус" Капустин.

Второй Западный окружной военный суд 16 ноября заочно приговорил его к пожизненному заключению. Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем.

Решение об исключении ООО "Бриолин авто" из ЕГРЮЛ налоговый орган принял в минувшую пятницу, 24 ноября, "в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности".

Компания была поставлена на учет в налоговые органы в 2014 году, ее основной вид деятельности — мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

Капустин один из главарей "Русского добровольческого корпуса". По информации ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.