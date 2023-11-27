МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Компания "Милфудс", купившая бизнес финской Paulig в России и развивающая новый бренд Poetti, в первом квартале 2024 года запустит производство и продажу кофе в капсулах формата Nespresso, рассказал журналистам директор по маркетингу компании Михаил Глухов. В российских магазинах начали продавать кофе бывшей "дочки" Paulig

"Несмотря на сложности, нам удалось установить очень качественное и дорогое оборудование, создать специальные бленды для капсул. В первом квартале следующего года эти капсулы можно будет купить в открытой продаже", — сообщил он.

По словам Глухова, капсулы будут в формате известного рынку бренда Nespresso — компания умышленно пошла не в новый, а в уже существующий формат, так как после ухода Nespresso из России его место так никто и не занял, а потребность, как и кофе машины для этих капсул, у потребителей остались.

"Мы уже запустили линию и отработали все вкусы, полноценное коммерческое производство начнем в первом квартале", — добавил Глухов.

В январе глава "Милфудс" Викас Сои рассказывал РИА Новости о планах запустить производство кофе в капсулах на линии по фасовке растворимого кофе, потребление которого, как он отметил, сейчас в России не растет, в отличие от натурального и капсульного в том числе.

Швейцарский концерн Nestle сообщил в марте прошлого года, что приостанавливает экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением социально значимых категорий продуктов, и экспорта в страны СНГ. В связи с этим импорт продукции Nespresso и работа бутиков Nespresso на российском рынке все еще приостановлены. В то же время в компании заявляли, что фабрики и офисы Nestle в России продолжают работу в штатном режиме.