МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок в настоящее время ограничены мораторием, говорится в сообщении регулятора. В Москве цены на такси взлетели до максимума

"ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны. Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448", — прокомментировали в ФАС.

Ранее в понедельник московские пользователи отметили, что стоимость поездки на такси в столице из-за снегопада выросла в 1,5-2 раза. При этом у некоторых разница с обычным ноябрьским утром по цене небольшая — увеличение на 150-200 рублей. У других пользователей цена поездки сегодня утром выросла на 700-900 рублей. Обычно длительная поездка в 40-45 минут в это же время стоит 700-1000 рублей, короткая, около 10 минут — 200-250 рублей.

Мораторий на плановые проверки бизнеса был установлен правительством РФ в 2022 году и продлен на 2023 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.