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2023
https://1prime.ru/business/20231127/842385428.html
Путин утвердил компании, самостоятельно определяющие раскрываемые данные
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Президент России Владимир Путин подписал список из 46 российских компаний, которые сами могут определять состав и объем раскрываемой информации, следует из опубликованного указа... ПРАЙМ, 27.11.2023
бизнес, экономика, новости, бизнес, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал список из 46 российских компаний, которые сами могут определять состав и объем раскрываемой информации, следует из опубликованного указа.
"Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению", — сказано в тексте документа.
Кроме того, российский лидер разрешил компании ООО "ПромАвтоКонсалт" приобрести российские активы немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler, следует из опубликованного документа.
"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПромАвтоКонсалт" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Шэффлер Рус", — говорится в документе.