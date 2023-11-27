МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал список из 46 российских компаний, которые сами могут определять состав и объем раскрываемой информации, следует из опубликованного указа. Путин оценил стойкость банковского сектора перед внешними трудностями

"Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению", — сказано в тексте документа.

Кроме того, российский лидер разрешил компании ООО "ПромАвтоКонсалт" приобрести российские активы немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler, следует из опубликованного документа.

"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПромАвтоКонсалт" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Шэффлер Рус", — говорится в документе.