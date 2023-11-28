МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство корпорации "Туризм РФ" о приобретении 49% компании "Коприно Посад", которая планирует строительство туркомплекса в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. ФАС указала на доминирующее положение "Яндекс Такси" на рынке

"ФАС согласовала ходатайство АО "Корпорация Туризм РФ" о приобретении 49% долей в уставном капитале ООО "Коприно Посад", — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что компания "Коприно Посад" планирует строительство одноименного туристического комплекса в Ярославской области. Добавив, что приобретатель как раз реализует инвестиционные проекты в сфере туризма.

"По мнению службы, приобретение корпорацией этой доли путем внесения денежных средств в уставный капитал компании не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг на территории Ярославской области", — указали в ФАС.