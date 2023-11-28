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2023
https://1prime.ru/business/20231128/842388925.html
ФАС согласовала ходатайство "Туризма РФ" о покупке доли в "Коприно Посад"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство корпорации "Туризм РФ" о приобретении 49% компании "Коприно Посад", которая планирует строительство... ПРАЙМ, 28.11.2023
бизнес, новости, фас, бизнес, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство корпорации "Туризм РФ" о приобретении 49% компании "Коприно Посад", которая планирует строительство туркомплекса в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФАС согласовала ходатайство АО "Корпорация Туризм РФ" о приобретении 49% долей в уставном капитале ООО "Коприно Посад", — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что компания "Коприно Посад" планирует строительство одноименного туристического комплекса в Ярославской области. Добавив, что приобретатель как раз реализует инвестиционные проекты в сфере туризма.
"По мнению службы, приобретение корпорацией этой доли путем внесения денежных средств в уставный капитал компании не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг на территории Ярославской области", — указали в ФАС.