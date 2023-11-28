МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Необходимо развивать сотрудничество АО "Почта России" и маркетплейсов — с максимальным удобством для граждан, заявил зампред экономического комитета Совфеда Мурат Хапсироков. МТС запустил сервис для борьбы с фродом на маркетплейсах

"Полагаем, что в современных условиях необходимо развивать сотрудничество федерального почтового оператора и участников интернет-торговли по доставке товаров. Самое главное — нужно это сделать с максимальным удобством для граждан и по одним правилам, и в равных условиях бизнеса", — сказал сенатор в ходе совещания в СФ на тему "Актуальные вопросы взаимодействия акционерного общества "Почта России" и маркетплейсов".

Он отметил, что маркетплейсы заявили о себе как о "движущей силе отечественной торговли". По словам Хапсирокова, доля рынка маркетплейсов в общем числе онлайн-продаж "с 40% в 2021 году выросла до 50% в 2022 году".

"На внутреннем рынке услуг доставки для электронной коммерции доля "Почты России" составляет 16% в общем объеме заказов с учетом заказов, доставленных собственной логистикой интернет-магазинов. Или 40% в сегменте доставки без учета собственной доставки маркетплейсов", — добавил парламентарий.