МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российские компании из сферы интернет-торговли уже начали закупку услуг "Почты России" для использования их в своей деятельности, общая сумма планируемых закупок увеличилась с 33,5 миллиарда рублей до 37,9 миллиарда рублей, об этом рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на заседании круглого стола в Совете Федерации. "Почта России" не показала расчеты на затраты инфраструктуры, заявила АКИТ

В сентябре представители сферы электронной коммерции предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота, который предлагалось взимать с площадок в пользу "Почты России" — компании были готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры. Ранее в ноябре издание РБК со ссылкой на источники в Минцифры сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора.

"Мы провели достаточно большую работу вместе с коллегами из "Почты России" по интенсификации использования их инфраструктуры, мы провели большое количество встреч … По каждой из компаний у нас есть конкретная дорожная карта с полным описанием тех видов услуг, которые могут быть закуплены у коллег. Общая сумма этих услуг составляет 37,9 миллиарда рублей. Ранее мы анонсировали цифру в 33,5, но она увеличилась в ходе проработки этих вопросов", — сказал Соколов.

"Это все объем, на который наши компании будут не просто готовы, а уже начали в связке заключение, подписание договоров", — добавил он. Это договоры на оказание таких услуг, как трансграничная доставка товаров, внутренняя сортировка товаров, выдача товаров через отделения и прочие виды услуг, которые "Почта России" может оказать как логистический оператор.

При этом Соколов отметил, что есть потенциал роста объема закупок услуг со стороны сферы e-commerce. Это связано с тем, что российские компании развивают зарубежную интернет-торговлю, выходят на рынки стран СНГ, Турции. "Если у наших компаний на этих рынках будет все хорошо и будут хорошо складываться дела, то еще минимум потенциал в 14 миллиардов рублей у нас есть, который может быть реализован в 2024 году", — добавил он.

"Как только и если нам удастся в 2024 году нам хотя бы эту цифру освоить, и мы как отрасль получим услуг со стороны почты в том объеме, как мы договорились, я уверен, что перспективы последующих лет нас ждут кратно более высокие", — резюмировал президент АКИТ.