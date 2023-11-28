МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В России будет создана первая программа обучения электронной коммерции на маркетплейсах, заявила первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева. Российские маркетплейсы подписали стандарты по работе с владельцами ПВЗ

"В ближайшее время в России будет создана программа дополнительного профессионального образования. Это будет первая такая программа. Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)", — рассказала Авдеева.

По словам эксперта, в учебную программу войдут вопросы организации работы селлера, производителя и владельца маркетплейса. Например, селлеры узнают о создании ассортимента, схеме работы с маркетплейсом, особенностях работы с ключевыми маркетплейсами, создании карточки продукта, базовых вопросах маркировки товара, поставок товара, оформлении и деталях налогообложения.

Кроме того, преподавателями программы будут практикующие специалисты, заключила Авдеева.