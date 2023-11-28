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2023-11-28T16:19:56+03:00
2023-11-28T16:19:56+03:00
2023
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В России появится программа обучения торговле на маркетплейсах
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В России будет создана первая программа обучения электронной коммерции на маркетплейсах, заявила первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра... ПРАЙМ, 28.11.2023
бизнес, новости, россия, маркетплейс, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В России будет создана первая программа обучения электронной коммерции на маркетплейсах, заявила первый вице-президент Союза интернет-торговли, руководитель экспертного центра "Деловой России" Екатерина Авдеева.
"В ближайшее время в России будет создана программа дополнительного профессионального образования. Это будет первая такая программа. Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)", — рассказала Авдеева.
По словам эксперта, в учебную программу войдут вопросы организации работы селлера, производителя и владельца маркетплейса. Например, селлеры узнают о создании ассортимента, схеме работы с маркетплейсом, особенностях работы с ключевыми маркетплейсами, создании карточки продукта, базовых вопросах маркировки товара, поставок товара, оформлении и деталях налогообложения.
Кроме того, преподавателями программы будут практикующие специалисты, заключила Авдеева.