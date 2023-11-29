МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Большая часть кубинского малого и среднего предпринимательства (50-70%) находится в тени, вывести его из этого сектора может помочь внедрение российского цифрового суперсервиса, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия – Куба Борис Титов. Внедрение карт "Мир" на Кубе завершат к концу года

"Куба остается на старте рыночной реформы, и ее движущей силой должно стать развитие малого и среднего бизнеса при сохранении контроля государства за стратегическими сферами", — сказал он, выступая перед представителями кубинских Центробанка и налоговой службы в ходе круглого стола на тему "Обмен опытом и расширение деятельности российских сервисов на Кубе", сообщает пресс-служба омбудсмена.

Но кубинский МСП, по его словам, страдает сегодня из-за сложности доступа к кредитам, высоких налогов, наконец, из-за проблем с нормой прибыли, потому что на часть товаров цены устанавливаются директивно, а цена на другие товары ограничивается невысокими зарплатами в госсекторе. "Налоги надо снижать. Сделать систему более простой для налогоплательщиков и одновременно более управляемой для налоговой службы. Это поможет вытащить бизнес из тени, где по разным оценкам находится 50-70% субъектов", — подчеркнул Титов.

Для решения данных вопросов он предложил кубинской стороне воспользоваться опытом России в цифровизации отношений государства и бизнеса. "Мы предлагаем внедрить созданный в РФ "суперсервис", который включает в себя три элемента: электронная регистрация, электронная отчетность, электронная фиксация платежей (онлайн-кассы)", — добавил омбудсмен.

Начинаться все, заметил он, должно с электронного реестра действующих предприятий. "Кажется, что это формальный момент, но на самом деле он очень важен. Реестр должен отражать реальную структуру экономики, быть оперативно управляемым. И те, кто регистрируется в нем заново, должны получать доступ сразу ко всем платформам суперсервиса", — сказал председатель Делового совета Россия – Куба.

"Система не будет работать без нормального финтеха, поэтому мы и говорим о создании специального нового банка для обслуживания МСП (возможно, совместного с российским партнером)", — заключил Титов.