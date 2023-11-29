МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минцифры в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок, рассказал журналистам глава ведомства Максут Шадаев на площадке Tadviser SummIT. ИТ-компании получат отсрочку на перевод систем авторизации под контроль РФ

Ранее в ноябре Шадаев говорил, что Минцифры планирует отказаться от выдачи грантов на разработки IT-компаниям, но оставить грантовую поддержку для крупных корпоративных заказчиков и стартапов, поддержка же IT-компаний будет осуществляться в виде льготных кредитов или стимулирования спроса.

"Со следующего года мы возобновляем две программы — Бортника (Фонд Бортника — ред.) и ИЦК-шные гранты…. Просто мы начинаем это финансировать. Мы в этом году почти это не финансировали. Ресурсов не было", — сказал Шадаев в ответ на вопрос о грантовой поддержке IT-стартапов и крупных "якорных" заказчиков IT-разработок.

"Деньги на 2024 есть. А с 2025 у нас будет новая программа, и надеемся, что там тоже будут", — ответил министр на вопрос о финансировании грантов из средств федерального бюджета до 2025 года.

В ноябре Минцифры предложило вернуть прежние пропорции грантового софинансирования проектов российских IТ-разработок — до 2022 года государство покрывало лишь 50% от общей стоимости проекта, а не 80%, как сейчас, законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В июле прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство сформировало 35 индустриальных "центров компетенций" (ИЦК) для замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а на софинансирование их создания и внедрения до 2024 года выделено 37,1 миллиарда рублей. По словам Чернышенко, государство будет осуществлять софинансирование разработок из фондов Бортника, "Сколково" и развития информационных технологий (РФРИТ).