МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Сервис "Авито" осенью текущего года проверил 110 тысяч товаров, предлагавшихся к размещению на его площадке "Премиум" как люксовые, порядка 5% из них — 5,5 тысяч — оказались поддельными и не получили знак "оригинал", сообщил руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса Никита Шашкевич в рамках BRICS+ Fashion Summit. МВД возбудило дела из-за массовой подделки кроссовок Puma и New Balance

Ранее в ноябре компания сообщила о запуске раздела "Премиум" на своей платформе и об открытии премиального пункта выдачи в Москве на Патриарших прудах с вещами люксовых брендов, бутик будет работать до 13 декабря.

"У нас происходит автоматическая отправка аутентификатору на подлинность вещи, после чего данной вещи присваивается бейджик "оригинал"….У нас более 110 тысяч проверок к текущему дню произведено с точки зрения подлинности вещей. Мы не выдали бейдж порядка 5% айтемов, то есть распознали фейки", — сообщил Шашкевич.

По его словам, в новом разделе частные продавцы, размещая свои объявления, проходят аутентификацию на подлинность вещи по фотографиям, после чего данной вещи присваивается бейдж "оригинал". Он также добавил, что с момента запуска раздела — с сентября — в сервис поступило две претензии от пользователей по поводу неоригинальных товаров. "Мы перепроверили… и компенсировали сумму вещи покупателю", — уточнил представитель "Авито".

Новый раздел "Премиум" — это отдельное пространство с объявлениями от продавцов с высоким рейтингом. В нем размещены товары люксовых брендов, которые прошли экспертную проверку на подлинность. Аутентификацию по фото проводит партнер платформы — компания Legit Grails, международный лидер рынка проверки фэшн-товаров.

Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.