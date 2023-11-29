МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В России растет спрос на одежду локальных дизайнеров и производителей, рассказал руководитель категории "Одежда, обувь, аксессуары" сервиса "Авито" Никита Шашкевич на BRICS+ Fashion Summit и назвал бренды, которые продаются быстрее всего. Россияне стали покупать больше пленочных фотоаппаратов на "Авито"

"Мы видим тренд, что растет спрос к локальным дизайнерам, к локальным производителям. На слайде вы видите те бренды, которые обладают у нас максимальной оборачиваемостью. Оборачиваемость — наверное не самое подходящее слово, но это условно те бренды, которые продаются быстрее всего, попадая на "Авито", — сказал Шашкевич.

Так, по его мнению, в число самых продающихся российских брендов вошли Monochrome, SHU, Namelazz, Ushatava, Belle You, Bona Fide, MOLOTOV, Bogema Maneken Brand, Эконика.

Однако россияне продолжают искать "Авито" и глобальные бренды. "Вы видите там — Zara, Adidas, Nike. Люди по-прежнему приходят, ищут, покупают. И у нас по прежнему есть этот ассортимент", — добавил Шашкевич.

Мероприятие BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 27 ноября по 2 декабря. На нем специалисты из Европы, ЮВА, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсуждают проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами.