МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в России за январь-сентябрь сократилась на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27%, сообщил Росстат. ВТБ возглавил рейтинг убыточных корпораций в России

"В январе-сентябре 2023 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 26065,4 миллиарда рублей, или 124,3% к январю-сентябрю 2022 года", — говорится в сообщении.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 34,7% с 33,6% годом ранее. Среди обрабатывающих производств убытки получили 20,6% организаций против 21,6% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 24,6% компаний против 26,9% в январе-сентябре 2022 года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 18,7% компаний против 16,5% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 20,9% против 18,2%. Доля убыточных организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, сократилась до 32,4% с 33,9%.