МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий до 2024 года в течение десяти дней, сообщили в пресс-службе правительства. Мишустин отметил адаптацию промышленности к новым вызовам

"Михаил Мишустин поставил Минэкономразвития задачу в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки", — уточняется в сообщении.

По данным правительства, исключение будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а также для проверок на основе показателей риска нарушения обязательных требований. В качестве таких объектов названы социальные и производственные объекты, а также виды деятельности, имеющие высокий уровень риска в соответствующей сфере.