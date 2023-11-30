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2023
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Мишустин поручил подготовить проект о продлении моратория на проверки
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий до 2024 года... ПРАЙМ, 30.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, правительство, бизнес, мораторий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития внести в правительство проект постановления о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий до 2024 года в течение десяти дней, сообщили в пресс-службе правительства.
"Михаил Мишустин поставил Минэкономразвития задачу в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки", — уточняется в сообщении.
По данным правительства, исключение будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска, а также для проверок на основе показателей риска нарушения обязательных требований. В качестве таких объектов названы социальные и производственные объекты, а также виды деятельности, имеющие высокий уровень риска в соответствующей сфере.