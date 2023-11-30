2023-11-30T10:34:01+03:00
2023-11-30T10:34:01+03:00
2023-11-30T10:34:01+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231130/842414378.html
Правительство продлило меры поддержки рынка труда
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Правительство РФ срок действия мер поддержки рынка труда до конца 2024 года,, сказано в Telegram-канале кабмина. "Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024... ПРАЙМ, 30.11.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, правительство рф, господдержка, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ срок действия мер поддержки рынка труда до конца 2024 года,, сказано в Telegram-канале кабмина.
"Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года… Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК", — говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на организацию профессионального обучения для лиц, которые не ищут работу в сфере ОПК.
Правительство также продолжит субсидировать создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".