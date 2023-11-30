МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ срок действия мер поддержки рынка труда до конца 2024 года,, сказано в Telegram-канале кабмина. Опрос показал, когда работодатели хотят узнавать об увольнении сотрудников

"Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года… Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на организацию профессионального обучения для лиц, которые не ищут работу в сфере ОПК.

Правительство также продолжит субсидировать создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".