СИРИУС, 30 ноя — ПРАЙМ. Более чем 40% рынка изотопов, используемых для производства радиофармпрепаратов, в странах БРИКС приходится на экспортные поставки из РФ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Дугин объяснил отсутствие западных стран в БРИКС

"Сегодня страна, имеющая колоссальные компетенции по изготовлению изотопов и многое другое, получила такой мощный рывок. Фактически больше 40% рынка изотопов в странах БРИКС и в целом в мире можно оценивать, это как раз экспортные поставки из России", — сообщил он в ходе Конгресса молодых ученых.

Радиофармпрепарат (РФП) — это лекарственный препарат в готовой для использования форме, содержащий в своем составе один или несколько радиоактивных изотопов (радионкулидов). Терапевтические РФП применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко используются в ревматологии и эндокринологии. Диагностические РФП применяются для выявления широкого спектра заболеваний, в том числе для оценки распространенности метастатического процесса при раке, а также для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.