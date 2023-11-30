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2023
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Украина внесла в список "спонсоров войны" бельгийского Fluxys
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров... ПРАЙМ, 30.11.2023
бизнес, новости, украина, бельгия, компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны".
"Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину. НАПК внесло Fluxys в перечень международных спонсоров войны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.
Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро, а значит так или иначе профинансировали ее военный бюджет.
Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.