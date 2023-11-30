МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны". Украина исключила три греческие компании из списка "спонсоров войны"

"Бельгийский независимый оператор газовой системы Fluxys способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), что обеспечивает финансирование российского вторжения в Украину. НАПК внесло Fluxys в перечень международных спонсоров войны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК.

Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро, а значит так или иначе профинансировали ее военный бюджет.

Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.