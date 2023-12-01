МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Предварительный убыток "Почты России" в 2022 году составил 24,5 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства. "Почта России" назвала доход от продажи непрофильных активов

Совет директоров компании 6 октября поручил провести независимый аудит расходов.

"По результатам проверки были выявлены "внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений", говорится в отчете. Эксперты казначейства пришли к выводу, что часть этих решений были "неэффективны", — отмечает издание.

Соответствующий документ представили на совещании Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Согласно результатам проверки, "предварительный размер негативного влияния на финансовый результат" в прошлом году достиг 24,5 миллиарда рублей. Как поясняется в документе, недополученная прибыль "Почты России" из-за неэффективной организации бизнеса и невыполнения плана продаж составила 10,2 миллиарда рублей. Управление имущественным блоком, по словам источника "Ведомостей", стоило компании 12 миллиардов рублей. Проверка показала, что 10,5 миллиардов рублей составила кадастровая оценка имущества, которое компания не использует сама, не реализует и не сдает в аренду. Так, "Почта России" арендовала офис в районе метро "ЦСКА". Он обходится в миллиард рублей в год, при этом не используется.

Член совдира компании, глава комитета по информтехнологиям Госдумы, Александр Хинштейн назвал такие затраты "хамством".