С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинобласти удовлетворил требование замгенпрокурора России о передаче в государственную собственность акций компании "Норд-Вест СВ", получившей часть активов судозавода "Северная верфь" при создании холдинговой группы в 1995 году, следует из материалов суда. Амурский судостроительный завод получил в управление "Восточную верфь"

"Восстановить положение, существовавшее до нарушения права Российской Федерации, обязав акционерное общество "РТ-Регистратор"… списать акции акционерного общества "Норд-Вест СВ" в количестве 58 000 штук с лицевого счета акционерного общества "Мебельная фабрика СВ" и зачислить их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом", — сказано в резолютивной части решения суда на портале "Электронное правосудие".

В материалах дела отмечается, чтосуд также признал недействительным договор об образовании и деятельности холдинговой группы от 20 ноября 1995 года, заключенный между "Северной верфью" и компанией "Норд-Вест СВ".

Рассмотрение еще двух аналогичных исков замгенпрокурора РФ, с требованиями передачи в госсобственность акций компаний "Машиностроение СВ" и "Эфес-СВ", с которыми в 1994-1995 годах судозавод также заключал договоры о создании холдинговой группы, назначено на 6 декабря, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ранее, в марте, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти также удовлетворил требование заместителя генпрокурора РФ о передаче в госсобственность акций стивидорной компании "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ), которой незаконно перешла часть активов судозавода "Северная верфь" при его приватизации в 1990-е годы.

Как тогда отмечалось в решении суда, в нарушение требований законодательства при реорганизации "Северной верфи" создавались самостоятельные сторонние компании, которым незаконно придавался статус дочерних предприятий и которые взамен на свои акции получали активы АО "Северная верфь" в виде реального имущества.