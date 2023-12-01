МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам, как и две нижестоящие инстанции, отказался признать недостоверной оценку рыночной стоимости принадлежащих американской Google LLC товарных знаков Google Play и G Pay в России, которую провело по просьбе судебных приставов-исполнителей ООО "Независимая экспертная организация "Пакс". Суд в Москве отклонил заявление банка "Зенит" о банкротстве Credit Suisse

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, СИП в пятницу отклонил кассационную жалобу Google на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Приставы в марте 2022 года возбудили исполнительное производство по взысканию со структур Google многомиллиардной судебной неустойки в пользу медиахолдинга "Царьград". В рамках этого производства приставы наложили арест на активы должников, в том числе на зарегистрированные в России товарные знаки Google Play и G Pay.

Ответчик "Пакс" был привлечен приставами для оценки стоимости брендов, по результатам которой в июле 2022 года представил заключение о том, что каждый из товарных знаков стоит чуть больше 325 тысяч рублей. В иске Google LLC указала, что эксперты не учли всемирную известность бренда Google. Хотя, по правилам, к числу факторов, которые влияют на оценку нематериальных активов, относится способность объекта оценки приносить экономические выгоды.

Как отметил истец, товарный знак Google в 2021 году оценивался в 191,2 миллиарда долларов. Использование товарных знаков, включающих элементы всемирно известного бренда, по мнению Google, способно приносить их обладателям значительную выгоду, а стоимость таких товарных знаков существенно превышает 325 тысяч рублей.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, отметил, что оспаривание результатов оценки "возможно только в случае, если величина такой оценки обязательна для сторон сделки и третьих лиц". В данном же случае оценка не является обязательной для пристава. Как сказано в решении, "величина оценки, указанная оценщиком в отчете, не может нарушать права сторон исполнительного производства, так как последствия ее определения наступают только после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оценке". При этом постановление пристава по итогам оценки Google не оспорил. Апелляция в июле согласилась с выводами первой инстанции.

По данным Роспатента, товарный знак G Pay был зарегистрирован в России в 2020 году, Google Play – в 2021-м. Оба распространяются на один класс товаров, объединяющий разные виды программного обеспечения, и один класс услуг, куда входят услуги в области интерактивной розничной продажи цифрового контента, услуги электронных платежей и т.п.