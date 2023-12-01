МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Снижение качества большинства товаров в последние годы можно объяснить "потребительской инженерией": производитель экономит, используя дешевые материалы, поэтому все чаще ломается, и покупателям приходится тратить больше, пишет Vox. Европа опять скупает "запретное" из России

Издание ссылается на частные примеры граждан — покупая привычные вещи в привычных магазинах, они сталкиваются с тем, что все очень быстро рвется или ломается. Кофемашины, телефоны, компьютеры подвержены внезапным поломкам, могут взорваться, и даже швы на одежде расходятся.

Это связано не только с тотальной экономией и удешевлением производства. Еще в 30-е годы прошлого века в США обсуждалась концепция "потребительской инженерии", основанная на том, что срок годности вещей должен быть коротким, чтобы поддерживать постоянный спрос.

Сейчас потребительский век товаров очень короткий, многие покупают вещи буквально на один раз, а потом выбрасывают. По данным ООН, с 2000 по 2014 год люди в среднем приобретали на 60% одежды больше, но и выбрасывали вещи вдвое быстрее, чем раньше. Тратить много на такие покупки никто не хочет, поэтому производитель осознанно предлагает товары дешевле. Хлопок и шелк заменяют на дешевую синтетику, упрощают фасоны и ставят экономичные детали.

То же касается гаджетов — произведенные буквально пару лет назад уже не могут поддерживать новые функции, поэтому цикл замены оборудования ускоряется. При этом реально серьезные изменения вносятся не так часто. Устройства уже настолько сложные, что их ремонт невозможен, и после поломки остается только выбросить. Это характерно для всех видов техники, включая автомобили. В этой ситуации потребителям стоит бороться за право на ремонт, избегать микротрендов и скоротечной моды, советует издание.

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