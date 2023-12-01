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Пожар на "Садоводе" потушили, но при борьбе с огнем с крыши упал человек
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Пожар на крупнейшем московском рынке "Садовод" полностью потушили, но в ходе ликвидации пламени с крыши здания упал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пожар на крупнейшем московском рынке "Садовод" полностью потушили, но в ходе ликвидации пламени с крыши здания упал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревших конструкций", — рассказал он и добавил, что при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, он был госпитализирован, его состояние уточняется.