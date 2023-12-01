МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Пожар на крупнейшем московском рынке "Садовод" полностью потушили, но в ходе ликвидации пламени с крыши здания упал человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города. Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов

"Открытое горение на рынке "Садовод" полностью ликвидировано, идет проливка сгоревших конструкций", — рассказал он и добавил, что при тушении пожара с крыши здания упал сотрудник департамента ГОЧСиПБ, он был госпитализирован, его состояние уточняется.