МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание "Известия". Рубль: стабильность до конца года

По данным аналитического интернет-ресурса ФНС, отечественные компании заработали 342,2 триллиона рублей против 694,1 триллиона в 2022 году.

Как отмечает газета, отчетности компаний за девять месяцев текущего года наглядно демонстрируют снижение выручки. Так, показатель по "Интер РАО" за указанный период снизился на 43%, "Газпрома" — на 36%. Кроме того, значительно уменьшилась выручка таких компаний, как "Лукойл", "Уралкалий", "НОВАТЭК", "ФосАгро".

По информации издания, причиной для этого может служить санкционное давление, а также заметное снижение потребительского спроса и мировых цен на энергоносители.

Более того, эксперты видят в падении доходов риск прекращения деятельности некоторых компаний из-за снижения выручки.

Тем не менее, по данным ФНС, прибыль российских компаний в первом полугодии выросла на 31%, до 18,1 триллиона рублей.

"Один показатель растет на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами", — рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин.