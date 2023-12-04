БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Внесенный Украиной в "черный" список "международных спонсоров войны" бельгийский оператор газовой системы Fluxys совместно с компетентными службами изучает это решение и дальнейшие шаги, сообщил РИА Новости представитель компании, отвечая на вопрос о возможности его оспаривания и соответствующего обращения к бельгийским и украинским властям. Бельгийская Fluxys опровергла обвинения Киева в спонсировании войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в четверг, что внесло бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список "международных спонсоров войны". В НАПК утверждают, что деятельность компании способствует экспорту российского сжиженного природного газа, обеспечивая финансирование российских вооруженных сил. Как утверждают в агентстве, услуги Fluxys в 2023 году помогли принести в бюджет России около 800 миллионов евро.

"Мы приняли к сведению публикацию Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Мы детально изучаем это, находимся в контакте с компетентными в этом вопросе службами", — сказал собеседник агентства.

В компании также подтвердили, что не нарушают никакие законы, а лишь выполняют свои юридические обязательства по контракту на хранение российского газа. "Терминал Fluxys в Зебрюгге юридически основан на принципе свободного доступа. Это означает, что любая заинтересованная в поставках сжиженного газа компания может бронировать мощности терминала. Согласно закону, ни один клиент не может подвергаться дискриминации", — сообщил представитель компании. Он напомнил, что санкции против российского газа не вводились ни в Бельгии, ни на уровне Европейского союза.

Как ранее писали бельгийские СМИ, компания Fluxys заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ" еще в 2015 году. Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на 20 лет и оценивается в миллиард евро.

В НАПК заявляли, что список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.

Примечательно, что Бельгия, наряду с другими странами ЕС и НАТО, оказывает экономическую, финансовую и военную помощь Украине. Эта страна также принимает десятки тысяч украинских беженцев.

Ранее внесение венгерского банка OTР в список "международных спонсоров войны" Киева спровоцировало скандал, на фоне которого Будапешт заблокировал очередной транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Последующее исключение банка из украинского "черного списка" к возобновлению финансирования вооружения Киева со стороны Брюсселя пока так и не привело. Венгрия теперь настаивает, чтобы НАПК дал гарантии невключения в будущем венгерских фирм в список "международных спонсоров войны".

Эксперты "Сколтеха" в исследовании "Трансформация российской газовой экспортной стратегии на новом этапе развития российской газовой промышленности: фактор СПГ" ранее привели оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым спрос на газ в странах ЕС в 2022 году снизился на 55 миллиардов кубометров (13%). Это крупнейшее снижение в годовом исчислении за всю историю, — до порядка 360 миллиардов кубометров. В 2023 году, по оценке МЭА, потребление в ЕС упадет еще на 3%, до уровня порядка 350 миллиардов кубометров.

Причем собственная добыча газа в Европе, как отмечают в "Сколтехе", падает на протяжении десятилетий. Страны ЕС, Норвегия и Великобритания в 2021 году добыли порядка 200 миллиардов кубометров. Даже с учетом освоения арктического шельфа в Норвегии, производства биометана, сланцевого газа, собственная добыча к 2030 году упадет еще на 30 миллиардов кубометров, уточняют эксперты.

При этом спрос на газ в ЕС в 2030 году в случае ускоренного энергоперехода может оказаться порядка 315 миллиардов кубометров и чуть менее 400 миллиардов кубометров при сохранении статуса-кво, говорится в исследовании. В таком случае импортная ниша для Европы составит 150-230 миллиардов кубометров.

Рынок ЕС являлся для России "исторически главным", поставки туда газа достигали 150 миллиардов кубометров и выше, подчеркнули эксперты. Однако в 2022 году на фоне физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок "страница плодотворного сотрудничества России и Европы оказалась перевернутой". Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизились на порядка 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.

В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.