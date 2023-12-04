МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский производитель игристых вин "Абрау-Дюрсо" планирует инвестировать около четырех миллионов долларов в выход на индийский рынок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента группы компаний Павла Титова. В "Абрау-Дюрсо" ожидают рост продаж российского вина в Китае

"Мы планируем активную работу на быстрорастущем рынке Индии. С местными партнерами будем совершенствовать уже существующее производство рядом с Нью-Дели. В созданном совместном предприятии 51% акций принадлежит "Абрау-Дюрсо", инвестиции составят около $4 млн", — отметил Титов.

По словам предпринимателя, основными продуктами будут слабоалкогольные газированные напитки ready-to-drink в банках и бутылках. Компания нацелена выйти на производство шести литров в год уже к 2026 году, подчеркнул Титов.

Кроме того, "Абрау-Дюрсо" диверсифицирует портфель за счет тихих вин, водки и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 миллиона бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1 процента больше, чем в 2021 году.