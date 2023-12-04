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"Абрау-Дюрсо" анонсировал выход на индийский рынок
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Российский производитель игристых вин "Абрау-Дюрсо" планирует инвестировать около четырех миллионов долларов в выход на индийский рынок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление... ПРАЙМ, 04.12.2023
бизнес, экономика, новости, россия, индия, абрау-дюрсо, вина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский производитель игристых вин "Абрау-Дюрсо" планирует инвестировать около четырех миллионов долларов в выход на индийский рынок, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление президента группы компаний Павла Титова.
"Мы планируем активную работу на быстрорастущем рынке Индии. С местными партнерами будем совершенствовать уже существующее производство рядом с Нью-Дели. В созданном совместном предприятии 51% акций принадлежит "Абрау-Дюрсо", инвестиции составят около $4 млн", — отметил Титов.
По словам предпринимателя, основными продуктами будут слабоалкогольные газированные напитки ready-to-drink в банках и бутылках. Компания нацелена выйти на производство шести литров в год уже к 2026 году, подчеркнул Титов.
Кроме того, "Абрау-Дюрсо" диверсифицирует портфель за счет тихих вин, водки и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 миллиона бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1 процента больше, чем в 2021 году.