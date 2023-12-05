МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем нового бизнеса в лизинговой отрасли России по итогам января-сентября текущего года вырос на 95% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и на 65% к уровню 2021 года, до 2,49 триллиона рублей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. ГТЛК передала "ЮТэйр" пять вертолетов в лизинг по ФНБ-проекту

"Реализация отложенного спроса 2022 года, повышение цен и перестройка российской экономики способствуют росту лизингового сектора. Так, объем нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2023 года составил 2,49 триллиона рублей, что на 95% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Относительно девяти месяцев докризисного 2021 года рост составил 65%, таким образом лизинговый бизнес достиг исторического максимума", – говорится в обзоре.

Согласно данным "Эксперт РА", средняя сумма лизинговой сделки за последние 12 месяцев увеличилась на 40,9% и составила 12,4 миллиона рублей. Это связано с дефицитом техники, инфляционной составляющей и ослаблением курса рубля. При этом рост деловой активности отечественного бизнеса на фоне стабилизации экономической обстановки привел к увеличению количества заключенных сделок в январе-сентябре на 48% к прошлому году и на 12% к уровню 2021 года, до 345 тысяч.

"Лизинговый бизнес показывает более высокие темпы роста, чем российская экономика, что обусловило увеличение доли объема нового бизнеса в третьем квартале 2023 года с 2,6% до 3,1% ВВП. Вследствие высокой динамики нового бизнеса совокупный лизинговый портфель на 01.10.2023 также показал максимальный за последние годы темп роста: +31% к объему годом ранее, составив в абсолютном выражении 8,14 триллиона рублей", – отмечается в обзоре.

Под новым бизнесом в отрасли понимается стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без учета НДС.

Объем нового бизнеса в лизинговой отрасли РФ в текущем году, по прогнозу "Эксперт РА", ожидается на уровне 3,41 триллиона рублей, что выше показателей 2022 года на 70%.

"Агентство "Эксперт РА" по итогам 2023 года ожидает объем нового бизнеса около 3,41 триллиона рублей, что превысит уровень 2022 года на порядка 70%", — говорится в обзоре. Рост деловой активности в экономике, структурные преобразования рынка РФ, продолжение выстраивание логистики в середине 2023 года на фоне отложенного спроса поддержали лизинговый рынок. Однако усилившаяся во второй половине года волатильность курса рубля и ужесточение ДКП регулятора могут притормозить темпы роста лизингового рынка в четвертом квартале, следует из обзора.

"По результатам всего 2023 года доля объема нового бизнеса в ВВП страны может составить порядка 2,6%, исходя из оценки агентства "Эксперт РА" роста экономики РФ по итогам 2023-го в 2,8%", — отмечается в документе.

ПРОГНОЗ ОТРАСЛИ НА 2024 ГОД

В 2024 году, согласно базовому сценарию агентства "Эксперт РА", при котором не ожидается кардинальных изменений и ухудшений конъюнктуры, новый бизнес в сфере лизинга покажет рост около 18% к 2023 году и достигнет 4,03 триллиона рублей, а доля лизингового бизнеса в ВВП страны может составить 3%. В случае усиления геополитических рисков и ужесточения ДКП новый бизнес может сократиться на 4% относительно 2023 года и составить 3,28 триллиона рублей. Доля лизингового бизнеса в ВВП страны при этом снизится до 2,5%, согласно пессимистичному прогнозу.

При оптимистичном сценарии следующий год предполагает снижение геополитических рисков, восстановление курса рубля, что позволит смягчить денежно-кредитную политику. Таким образом, новый бизнес в лизинговой отрасли может достигнуть 4,68 триллиона рублей, что на 37% выше уровня текущего года, а доля лизингового бизнеса при данном сценарии вырастет до 3,5% ВВП страны.

Согласно обзору, сложная ситуация в лизинге воздушного и водного транспорта сохранится. Это связано со слабыми возможностями в области импортозамещения такого вида транспорта.

"Правительство РФ выделяет средства на государственные программы поддержки судо- и авиастроительства, однако это во многом долгосрочные процессы, требующие выстраивания сложной промышленной инфраструктуры и замещения комплектующих, поставляемых ушедшими с российского рынка западными компаниями. Как следствие, в лизинге воздушного и водного транспорта нами не ожидается существенного роста объемов нового бизнеса", — отмечается в обзоре.

При этом лизинг железнодорожного транспорта в 2024 году может продемонстрировать рост около 15%. Это связано с переориентацией грузовых потоков на восток, в связи с чем средняя дальность рейсов и оборачиваемость вагонного парка выросла. Лизинг легковых автомобилей может показать более высокую динамику роста по рынку в 2024 году по отношению к грузовым — около 33% относительно 2023 года, следует из обзора. В легковом транспорте имеется потенциал роста проникновения лизинга в автопродажи, в частности, за счет таксопарков, каршеринга и курьерских служб.