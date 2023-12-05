МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума своим постановлением утвердила рекомендации парламентских слушаний о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе правительству и Банку России. Госдума расширила полномочия ТПП России в целях снижения затрат экспортеров

В частности, кабмину РФ предлагается "проработать вопросы", касающиеся установления правового статуса апартаментов и гостевых домов, нормативного закрепления понятия "мобильный торговый объект" и установления обязательных требований к такому объекту, распространения скидки на оплату административного штрафа за совершенное административное правонарушение независимо от способа его выявления.

Госдума также выступает за установление "единого подхода к требованиям к программам различных кредитных мер государственной поддержки" и увеличение пороговых значений специальных налоговых режимов, применяемых субъектами МСП. Также кабмину предлагается проработать вопрос об увеличении "суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий квартал для применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС".

Депутаты предлагают внести в законодательство изменения, предусматривающие "возможность применения субъектами МСП – участниками рынка серебра специальных налоговых режимов и отмену обязательных требований по постановке на специальный учет для субъектов МСП – участников рынка серебра (в производственном секторе, секторе оптовой и розничной торговли)".

Кабмину предлагается рассмотреть и возможность "пересмотра механизма кадастровой оценки недвижимого имущества (в том числе в части недопустимости определения кадастровой стоимости имущества исходя из результатов кадастровой оценки, которая была установлена до оспаривания в суде)", а также введения механизма независимой оценки наличия (отсутствия) технических условий для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Правительство утвердило список грузов для поставок на Крайний Север

Помимо этого, правительству совместно с Банком России рекомендуется обеспечить внесение в нормативные правовые акты РФ изменений, направленных "на установление для всех субъектов МСП права на кредитные каникулы один раз в течение срока действия кредитного договора", а также проработать вопрос установления особых условий страхования субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, в том числе в части компенсации затрат страховщиков.

Кабмину совместно с ЦБ также предлагается проработать вопрос установления возможных дополнительных критериев применения ограничений при использовании переменной процентной ставки по кредитам (займам) для микропредприятий, определив отрасли, в которых на заемщика-микропредприятие не распространяется ограничение таких ставок. Одновременно им рекомендовано рассмотреть возможность "установления обязанности информирования заемщиков из числа МСП со стороны кредитора о выгоде и рисках использования переменных процентных ставок до оформления кредитного договора (договора займа)".