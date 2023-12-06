МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В покупке болгарского бизнеса "Лукойла" заинтересованы несколько структур, в том числе азербайджанская государственная нефтекомпания SOCAR, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники. Лукойл пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии

"По неофициальной информации, полученной Euractiv, в покупке болгарского бизнеса "Лукойла" заинтересованы несколько структур. Хотя интерес исходит от двух американских инвестиционных фондов и двух небольших нефтяных компаний, наибольшую заинтересованность вызывает… азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR", — пишет издание.

Во вторник "Лукойл" объявил, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализирует возможность продажи бизнеса в стране.

Парламент Болгарии в ноябре ввел для завода компании в Бургасе – "Лукойл Нефтохим" – запрет на экспорт нефтепродуктов с января 2024 года, а с марта ему запретят перерабатывать российскую нефть. Также София повысила налог на прибыль НПЗ до 60%, который, как писала газета Financial Times, будет снижен до 15% только после продажи актива.

Кроме того, завод обязан провести модернизацию на сумму около 500 миллионов евро для возможности переработки нероссийских сортов нефти. Болгарский министр финансов Асен Василев в интервью Financial Times говорил, что так правительство вынуждает "Лукойл" к продаже НПЗ. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявлял об интересе потенциальных покупателей к заводу.