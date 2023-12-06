МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минпромторг инициировал снятие с продажи на российских маркетплейсах товаров бренда Lamel, который обвинили в финансировании ВСУ, следует из соответствующего документа. Минпромторг рассказал о балансе между брендами из Китая и России

В октябре депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту продолжения продаж на российских маркетплейсах продукции косметического бренда Lamel Cosmetics, который принадлежит гражданке Украины и поддерживает терроризм на территории РФ. До этого ряд российских маркетплейсов и компаний по доставке товаров прекратили сотрудничество с брендом после уведомления Минпромторга о действиях Lamel — после теракта на Крымском мосту компания разместила публикацию с фото поврежденного дорожного полотна после взрыва, поздравив подписчиков на украинском языка "С днем хлопка!", а также предложила варианты макияжа, посвященного подрыву моста. До этого Лантратова и депутат ГД Игорь Ананских направили депутатский запрос в Минпромторг с просьбой ввести запрет на реализацию продукции Lamel и аналогичных компаний.

"Минпромторг России в адрес генеральных директоров ООО "Маркетплейс" (Мегамаркет), ООО "Вайлдберриз" (Wildberries), ООО "Яндекс" (Яндекс Маркет), ООО "Интернет Решения" (Ozon) и ООО "СДЭК.Маркет" (CDEK.Shopping) были направлены письма а о недопущении реализации продукции данного бренда на маркетплейсах, а также он необходимости выработки внутренних механизмов реагирования на предотвращение возникновения подобных ситуаций в будущем", — следует из текста письма замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова к Лантратовой.

Также сообщается, что, по информации маркетплейсов, ими развернута дополнительная работа по проверке и удалению карточек товаров данного бренда и дальнейшему пресечению их размещения.