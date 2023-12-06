МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Продажа российских активов British American Tobacco за "далекую от реальности цену" нанесла большой удар, передает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Тадеу Марроко. Лукойл пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии

Ранее BAT получил возможность обратного выкупа, но при принятии решения за два года. По мнению главы компании, предложением могут не воспользоваться.

"У нас была некоторая выручка… но в целом нельзя упускать из виду, что она была далека от реальной стоимости бизнеса, учитывая обстоятельства, в которых сделка была заключена", — сказал Марроко.

Бизнес BAT в России в ноябре перешел под под управление эмиратской BFI Holding.