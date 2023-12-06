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Британский производитель сигарет пожаловался на удар от ухода из России
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Продажа российских активов British American Tobacco за "далекую от реальности цену" нанесла большой удар, передает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании... ПРАЙМ, 06.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Продажа российских активов British American Tobacco за "далекую от реальности цену" нанесла большой удар, передает агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Тадеу Марроко.
Ранее BAT получил возможность обратного выкупа, но при принятии решения за два года. По мнению главы компании, предложением могут не воспользоваться.
"У нас была некоторая выручка… но в целом нельзя упускать из виду, что она была далека от реальной стоимости бизнеса, учитывая обстоятельства, в которых сделка была заключена", — сказал Марроко.
Бизнес BAT в России в ноябре перешел под под управление эмиратской BFI Holding.