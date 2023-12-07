СЕУЛ, 7 дек — ПРАЙМ. Южнокорейские компании планируют экспорт товаров по всей территории РФ и в страны Центральной Азии, готовы поставлять как автомобили и технику, так и пищевые продукты, в том числе требующие температурной логистики, заявил в интервью РИА Новости президент компании-оператора парома Oriental Pearl VI JS Haewoon (JS Shipping) Ким Сон Су. "Почта банк" запустил переводы в Южную Корею без комиссии

Ранее сообщалось, что грузопассажирский паром Oriental Pearl VI ("Восточная жемчужина №6") 19 ноября совершил первый за почти 10 лет пассажирский рейс из Владивостока в южнокорейский Сокчхо. Теперь паром будет осуществлять регулярные рейсы между Сокчхо и Владивостоком два раза в неделю.

По словам Ким Сон Су, JS Haewoon занимается организацией логистической цепочки для доставки перевозимых паромом товаров из Владивостока в другие регионы, чтобы предлагать клиентам доставку сразу в конечный пункт. Компания стала партнерами с Seojoong Logistics — одной из крупнейших логистических фирм в Южной Корее, которая займется перевозкой товаров из Владивостока по всей России и в Центральную Азию по Транссибирской магистрали (TSR) и Транс-Китайской железной дороге (TCR).

"Мы будем отвечать за морскую доставку товаров из Кореи до Владивостока, а Seojoong Logistics займется доставкой из Владивостока по всей России и в Центральную Азию. Такое партнерство, безусловно, обеспечит доверие заказчиков и может означать рост заказов на перевозки, улучшение конкурентоспособности наших тарифов", — заявил Ким Сон Су.

По его словам, сейчас паром перевозит в основном строительную технику, а также подержанные автомобили и грузовые контейнеры с разным наполнением, но в будущем планируются и другие товары, включая пищевые продукты. Например, сейчас на завершающей стадии находится контракт на поставки южнокорейского мороженного из сети круглосуточных магазинов CU в Казахстан.

"Мы готовимся использовать цепочку температурной логистики (Cold Chain) для перевозки скоропортящихся продуктов… Мы также готовим специализированные контейнеры для перевозки мороженого и других продуктов питания, например морепродуктов и рыбы, орехов", — пояснил бизнесмен.

Он отметил, что перспективной отраслью для сотрудничества может стать экспорт запчастей для автомобилей и самих подержанных авто, так как в РФ, по его мнению, наблюдается дефицит деталей.

"В Южной Корее вы заказываете деталь, и через день-два она уже у вас. Если отправлять запчасти на пароме в РФ, это было бы хорошей бизнес-моделью. Да и сами подержанные автомобили, сейчас центром дистрибьюции является Инчхон, но мы обсуждали с городскими властями Сокчхо возможность создания тут специализированной инфраструктуры, чтобы переместить в Сокчхо логистический центр экспорта подержанных авто. Так как географически расположение Сокчхо удобное. Клиентам из России, например, было бы намного удобнее приезжать сюда и на месте видеть товар, чем ехать до Инчхона", — рассказал Ким Сон Су.

Он добавил, что в плане импорта в Южную Корею идут грузы не только из России, но и из Центральной Азии, и компания ищет способы привлечь поставки в том числе из северо-восточных провинций Китая.

Международные морские перевозки из Сокчхо по линии Сокчхо-Зарубино, которые связывали Южную Корею кратчайшим маршрутом с российским Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, начались в апреле 2000 года. Как отмечала мэрия Сокчхо, они внесли существенный вклад в активизацию экономического взаимодействия и гуманитарные обмены, но из-за ухудшения международной обстановки и "сложных таможенных процедур КНР и РФ" морская линия была закрыта, затем открывалась вновь, однако, не выдержав экономических сложностей отрасли после крушения парома "Севоль", окончательно прекратила свою работу. Последний раз рейс по этому маршруту совершался в июне 2014 года.

Власти города Сокчхо ранее заявили РИА Новости, что возрождение паромной линии между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком дает "зеленый свет" активизации обменов в экономической, туристической и других сферах между Южной Кореей и Россией и окажет значительное положительное влияние на местную экономику.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.