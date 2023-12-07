МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россияне скоро смогут открывать бизнес и получать посылки, используя для подтверждения личности свои биометрические данные: в перспективе биометрия также сможет использоваться взамен паспорта или водительского удостоверения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Сбербанк получил аккредитацию для работы с биометрией

"Что касается оплаты, терминалы устанавливаются, в самое ближайшее время мы рассчитываем, что это уже заработает. Задача — начать, дальше уже все будет масштабироваться. Там вопрос даже не столько в биометрии, сколько в инфраструктуре, в оборудовании: это немножко дороже, но намного удобнее, когда подходишь к кассе, улыбнулся — пошел дальше", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас уже реализован вход на "Госуслуги", электронная подпись, открытие счета в банке. Сейчас на эту тему работаем с РЖД, с "Почтой России" при получении посылок, пробуем масштабировать на другие города вход в метро", — добавил вице-премьер.

Григоренко также рассказал об амбициозных планах по развитию биометрии для тех, кто планирует начать свое дело. "Второй трек у нас — это открытие бизнеса: сразу по биометрии открывается и бизнес, счет в банке, лицензии, разрешения. Третий трек — это использование биометрии взамен документов, удостоверяющих личность, либо водительского удостоверения, это мы все тоже отрабатываем на 2024 год", — отметил он.

В октябре пользователям портала "Госуслуги" стала доступна регистрация биометрических данных в упрощенном формате без использования загранпаспорта. Для этого нужны лишь подтвержденная учетная запись на портале и смартфон. Пользователям, зарегистрировавшим данные таким образом, до конца года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться.