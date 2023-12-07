МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В Совфеде утвердили закон, который позволит социальным предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса получать государственную поддержку при трудоустройстве демобилизованных участников специальной военной операции. Совфед отменил запрет для банков на открытие корсчетов за рубежом

Закон направлен на улучшение системы занятости и социализации участников СВО. В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) уже могут получать поддержку при трудоустройстве пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.

Закон включает в этот список также лиц, проходивших военную службу в зоне проведения спецоперации, а также всех ветеранов боевых действий.

Принятие на работу бывших участников специальной военной операции позволит МСП получить статус социального предпринимателя и воспользоваться государственной поддержкой. Такие работодатели будут иметь доступ к различным видам государственных льгот, чтобы облегчить развитие своего бизнеса.

В свою очередь, это поможет бывшим участникам возвращаться к мирной жизни.