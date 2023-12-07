2023-12-07T17:20:55+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20231207/842497909.html
Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве для участников СВО
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В Совфеде утвердили закон, который позволит социальным предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса получать государственную поддержку при трудоустройстве... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, совфед, сво, бизнес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В Совфеде утвердили закон, который позволит социальным предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса получать государственную поддержку при трудоустройстве демобилизованных участников специальной военной операции.
Закон направлен на улучшение системы занятости и социализации участников СВО. В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) уже могут получать поддержку при трудоустройстве пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан.
Закон включает в этот список также лиц, проходивших военную службу в зоне проведения спецоперации, а также всех ветеранов боевых действий.
Принятие на работу бывших участников специальной военной операции позволит МСП получить статус социального предпринимателя и воспользоваться государственной поддержкой. Такие работодатели будут иметь доступ к различным видам государственных льгот, чтобы облегчить развитие своего бизнеса.
В свою очередь, это поможет бывшим участникам возвращаться к мирной жизни.