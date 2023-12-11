ТОКИО, 11 дек — ПРАЙМ. Число банкротств в Японии в ноябре составило 773 случая, что на 35% больше, чем было в том же месяце прошлого года, такие данные обнародовал исследовательский институт Teikoku Databank. ВВП Японии в третьем квартале упал на 2,9% в пересчете на год

В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 миллионов иен (70 тысяч долларов).

Рост показателя при этом наблюдается 19 месяцев подряд. Так, число банкротств в октябре стало самым высоким в этом году после мартовского показателя (в 800 случаев). И рост составил 33% по сравнению с показателями октября 2022 года.

Главной причиной относительно большого числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с ковидом, и невозможность многих компаний возврата долгов по кредитам. А следующий всплеск банкротств возможен в марте-апреле будущего года, когда завершается один финансовый и год и начинается другой и истекают сроки выплаты долгов по кредитам, считают в институте.