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2023
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В Японии в ноябре резко выросло число банкротств
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Число банкротств в Японии в ноябре составило 773 случая, что на 35% больше, чем было в том же месяце прошлого года, такие данные обнародовал исследовательский институт Teikoku... ПРАЙМ, 11.12.2023
бизнес, экономика, новости, япония, бизнес, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 11 дек — ПРАЙМ. Число банкротств в Японии в ноябре составило 773 случая, что на 35% больше, чем было в том же месяце прошлого года, такие данные обнародовал исследовательский институт Teikoku Databank.
В статистике учитываются только компании, чьи долги превышают 10 миллионов иен (70 тысяч долларов).
Рост показателя при этом наблюдается 19 месяцев подряд. Так, число банкротств в октябре стало самым высоким в этом году после мартовского показателя (в 800 случаев). И рост составил 33% по сравнению с показателями октября 2022 года.
Главной причиной относительно большого числа банкротств считается завершение режима послаблений и льгот, введенных в связи с ковидом, и невозможность многих компаний возврата долгов по кредитам. А следующий всплеск банкротств возможен в марте-апреле будущего года, когда завершается один финансовый и год и начинается другой и истекают сроки выплаты долгов по кредитам, считают в институте.