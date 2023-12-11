2023-12-11T15:27:17+03:00
2023-12-11T15:27:17+03:00
2023-12-11T15:27:17+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231211/842529568.html
В Саудовской Аравии назвали фактор, тормозящий бизнес с Россией
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Отсутствие совместного банка, который мог бы работать в интересах Саудовской Аравии и России, тормозит бизнес-проекты, заявил РИА Новости президент Optimum Business Consulting... ПРАЙМ, 11.12.2023
банки, финансы, бизнес, новости, россия, саудовская аравия, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭР-РИЯД, 11 дек — ПРАЙМ. Отсутствие совместного банка, который мог бы работать в интересах Саудовской Аравии и России, тормозит бизнес-проекты, заявил РИА Новости президент Optimum Business Consulting Bureau Омар Бахлайуа.
"Мы много говорим о расширении бизнеса между Саудовской Аравией и Россией, возможностях и новых горизонтах сотрудничества деловых кругов. Однако отсутствие совместного банка, который мог бы работать в интересах двух стран, тормозит бизнес-проекты. Такую финансовую структуру необходимо создать, в том числе с учетом взаимных расчетов в национальных валютах", — рассказал Бахлайуа на круглом столе "Россия – Саудовская Аравия: навстречу вековому юбилею дипотношений" в Институте дипломатических исследований имени Сауда Аль-Фейсала в рамках выездного заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб".
По его словам, опыт международного сотрудничества в банковской сфере у Саудовской Аравии есть, например, с Китаем.
"Если мы сумели договориться с официальным Пекином, этот опыт необходимо учесть и в отношениях с Москвой. Тем более мы видим, что визит президента России Владимира Путина в нашу страну открыл новые возможности сотрудничества", — заключил Бахлайуа.