ЭР-РИЯД, 11 дек — ПРАЙМ. Отсутствие совместного банка, который мог бы работать в интересах Саудовской Аравии и России, тормозит бизнес-проекты, заявил РИА Новости президент Optimum Business Consulting Bureau Омар Бахлайуа. Ради Путина кронпринц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон, узнали СМИ

"Мы много говорим о расширении бизнеса между Саудовской Аравией и Россией, возможностях и новых горизонтах сотрудничества деловых кругов. Однако отсутствие совместного банка, который мог бы работать в интересах двух стран, тормозит бизнес-проекты. Такую финансовую структуру необходимо создать, в том числе с учетом взаимных расчетов в национальных валютах", — рассказал Бахлайуа на круглом столе "Россия – Саудовская Аравия: навстречу вековому юбилею дипотношений" в Институте дипломатических исследований имени Сауда Аль-Фейсала в рамках выездного заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб".

По его словам, опыт международного сотрудничества в банковской сфере у Саудовской Аравии есть, например, с Китаем.

"Если мы сумели договориться с официальным Пекином, этот опыт необходимо учесть и в отношениях с Москвой. Тем более мы видим, что визит президента России Владимира Путина в нашу страну открыл новые возможности сотрудничества", — заключил Бахлайуа.