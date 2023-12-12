МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российские ретейлеры в высокий сезон, в том числе перед новогодними праздниками, вводят специальные условия и дополнительные набавки для своих курьеров, сообщили РИА Новости представители отрасли. Раскрыто, сколько может зарабатывать водитель-курьер в России

Так, например, у сети магазинов "Вкусвилл" с 25 декабря по 7 января будет действовать праздничная надбавка для курьеров, исключением станет 1 января, когда за все доставленные заказы будет начислены выплаты по двойному тарифу.

"Стандартно зимой ситуация на дорогах ухудшается, растет трафик и загрузка в предпраздничные и праздничные дни, поэтому "Вкусвилл" поддерживает своих партнеров дополнительной финансовой мотивацией. … По оценкам аналитиков "Вкусвилла", объем выплат компании по надбавкам превысит 100 миллионов рублей", — подчеркнул ритейлер.

Вице-президент по операциям "Сбермаркета" Айдар Исхаков, в свою очередь, рассказал, что компания в период высокого сезона уже ввела повышенные тарифы, специальные условия и стимулирующие акции, которые увеличивают доход курьеров. Например, в Москве при выполнении условий сервиса можно получить в 1,5-2 раза больше, чем в обычные дни.

Получать дополнительные выплаты начали и сотрудники Lamoda. "Да, в связи с высоким сезоном и повышенным объемом работ весь период с октября по январь у нас действует надбавка для торговых представителей…. Помимо этого, работа в официальные праздничные дни идет с оплатой в двойном размере", — отметил управляющий директор департамента доставки компании Илья Стародубцев.

Сервис доставки "Лента Онлайн" сообщил, что также будет вводить дополнительные выплаты период повышенного спроса.