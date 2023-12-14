МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об особенностях перехода акций или долей российских экономически значимых организаций (ЭЗО) от иностранных холдингов в прямое владение, допускающий их получение не только россиянами, но и иностранцами. В Роструде подсчитали количество проверок бизнеса в 2023 году

С 4 сентября в России вступил в силу антисанкционный закон, который позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Перечень ЭЗО формирует правительство. Для попадания в него российская организация должна соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более 4 тысяч сотрудников.

После решения суда о приостановке прав иностранной холдинговой компании у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации. Новый закон оставляет эту обязанность, но добавляет право вступить в прямое владение для лиц, не являющихся гражданами или резидентами РФ.

При этом прописывается, что сама ЭЗО после решения суда должна в течение 20 рабочих дней направить извещения всем известным ей лицам, которые косвенно владели акциями/долями. Далее гражданам и резидентам РФ дается три месяца со дня получения извещения, чтобы направить в ЭЗО заявление, содержащее информацию для вступления в прямое владение акциями/долями. Если они нужное заявление не подали, Росфинмониторинг будет направлять "уклонистам" предписания устранить нарушения с конкретным сроком.

А иностранцы, которые хотят реализовать свое право на вступление в прямое владение, могут направить такое заявление в течение четырех месяцев со дня решения суда. Но если совокупная доля нерезидентов, связанных с недружественными странами, в капитале ЭЗО после вступления в прямое владение окажется не менее 50%, корпоративные права таких лиц могут быть приостановлены.

Кроме того, при переходе акций/долей в прямое владение закон исключает необходимость получения согласия Банка России (если речь о банке или другой финансовой организации), правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями или ФАС; привлечения уполномоченного федерального органа для определения цены размещения акций ЭЗО; а также соблюдения требований о преимущественном приобретении акций (долей) ЭЗО и об одобрении сделки с заинтересованностью.

Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.