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2023
https://1prime.ru/business/20231214/842563608.html
Российский бизнес рекордно погасил внешний долг, сообщили СМИ
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Российские компании за три квартала этого года сократили внешнюю задолженность на рекордные 37,7 миллиарда долларов, а сам долг опустился до минимума с середины весны 2007 года,... ПРАЙМ, 14.12.2023
бизнес, новости, россия, российский бизнес, погашение внешнего долга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские компании за три квартала этого года сократили внешнюю задолженность на рекордные 37,7 миллиарда долларов, а сам долг опустился до минимума с середины весны 2007 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что российские компании исправно возвращают взятые за границей кредиты, "ритмично и даже с опережением графика".
Согласно данным ЦБ, компании по итогам третьего квартала сократили задолженность до 205,4 миллиарда долларов. Это минимальный показатель с марта 2007 года. Он на 4% меньше показателя по итогам второго квартала и на 16% — результата на начало года.
В абсолютном выражении сокращение за 9 месяцев составило 37,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом для российского бизнеса. До этого самый большой объем погашения за аналогичный период фиксировался в январе-сентябре прошлого года — 36,1 миллиарда долларов.