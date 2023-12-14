МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские компании за три квартала этого года сократили внешнюю задолженность на рекордные 37,7 миллиарда долларов, а сам долг опустился до минимума с середины весны 2007 года, следует из анализа данных ЦБ, проведенного РИА Новости. Стало известно, какие сферы бизнес считает наиболее коррумпированными

Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что российские компании исправно возвращают взятые за границей кредиты, "ритмично и даже с опережением графика".

Согласно данным ЦБ, компании по итогам третьего квартала сократили задолженность до 205,4 миллиарда долларов. Это минимальный показатель с марта 2007 года. Он на 4% меньше показателя по итогам второго квартала и на 16% — результата на начало года.

В абсолютном выражении сокращение за 9 месяцев составило 37,7 миллиарда долларов, что является историческим рекордом для российского бизнеса. До этого самый большой объем погашения за аналогичный период фиксировался в январе-сентябре прошлого года — 36,1 миллиарда долларов.