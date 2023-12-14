МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Хорошая прибыль российских компаний по итогам 2023 года не должна стать поводом для повышения налогов, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Российский бизнес рекордно погасил внешний долг, сообщили СМИ

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что прибыль российских предприятий вырастет по итогам 2023 года на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей.

"Хорошая прибыль компаний не должна стать поводом для повышения налогов по нескольким причинам. Во-первых, львиная доля прибыли у госбанков и госкомапний, так что бюджет может получить деньги через дивиденды", — сказал эксперт.

Кроме того, в прошлые годы у предприятий накопились убытки, возникшие из-за кризиса и санкций — прибыль компенсирует их, добавил Табах.

"Если прибыль больше, то и налоговые поступления больше, а стабильная ключевая ставка стимулирует предпринимательство. Также есть механизм налога на сверхдоходы, который в этом году принес дополнительно 300 млрд рублей. Возможно, похожий механизм задействуют в следующем году", — отметил эксперт.