2023-12-14T13:38:33+03:00
2023-12-14T13:38:33+03:00
2023-12-14T13:38:33+03:00
2023
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Эксперт объяснил, почему нельзя повышать налоги для российских компаний
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Хорошая прибыль российских компаний по итогам 2023 года не должна стать поводом для повышения налогов, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового... ПРАЙМ, 14.12.2023
бизнес, налоги, экономика, новости, россия, налоги, российский бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Хорошая прибыль российских компаний по итогам 2023 года не должна стать поводом для повышения налогов, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что прибыль российских предприятий вырастет по итогам 2023 года на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей.
"Хорошая прибыль компаний не должна стать поводом для повышения налогов по нескольким причинам. Во-первых, львиная доля прибыли у госбанков и госкомапний, так что бюджет может получить деньги через дивиденды", — сказал эксперт.
Кроме того, в прошлые годы у предприятий накопились убытки, возникшие из-за кризиса и санкций — прибыль компенсирует их, добавил Табах.
"Если прибыль больше, то и налоговые поступления больше, а стабильная ключевая ставка стимулирует предпринимательство. Также есть механизм налога на сверхдоходы, который в этом году принес дополнительно 300 млрд рублей. Возможно, похожий механизм задействуют в следующем году", — отметил эксперт.