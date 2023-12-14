МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россия рассчитывает произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, для этого есть все возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

"Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году", — сказал Путин, подводя итоги года. Путин дал совет, как провести новогодние праздники

Он заверил, что все возможности для воплощения таких планов есть, и выразил надежду, что они будут реализованы. "Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и будет на чем летать пассажирам", — добавил президент.

Ранее были споры с компаниями, закупавшими много самолетов иностранного производства вместо развития отечественного авиапрома. Их аргументы понятны — экономичность двигателя, соблюдение международных требований по шуму. В итоге парк воздушных судов в России перегружен иностранными самолетами, на которые теперь предъявляют претензии лизинговые компании. Часть этих самолетов Россия постепенно выкупает.

Путин отметил, что Россия планирует произвести самолеты "МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды отечественными двигателями". Для этого необходимо наладить выпуск следующего двигателя ПД-35 с мощной тягой. Это поможет увеличить число дальнемагистральных самолетов. Один из них — ИЛ-96-400 — уже реализуется в грузовом варианты, отметил президент.