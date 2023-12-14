МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доля отечественных брендов на внутреннем рынке увеличилась на 31 процент, процесс должен проходить системно, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus

Глава государства выступает на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

"У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Но этот процесс нельзя: а) останавливать, и б) он должен иметь системный характер", — сказал он.

Президент призвал привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные.

Также Путин подчеркнул необходимость продвигать продукцию в регионах и создавать региональные программы по развитию малого и среднего бизнеса.