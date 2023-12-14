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2023
https://1prime.ru/business/20231214/842569683.html
Рост доли отечественных брендов должен стать системным, заявил Путин
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Доля отечественных брендов на внутреннем рынке увеличилась на 31 процент, процесс должен проходить системно, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выступает на... ПРАЙМ, 14.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, владимир путин, отечественные бренды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доля отечественных брендов на внутреннем рынке увеличилась на 31 процент, процесс должен проходить системно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступает на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.
"У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Но этот процесс нельзя: а) останавливать, и б) он должен иметь системный характер", — сказал он.
Президент призвал привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные.
Также Путин подчеркнул необходимость продвигать продукцию в регионах и создавать региональные программы по развитию малого и среднего бизнеса.