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"Газпром" и CNPC обсудили совместную работу на 2024 год
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"Газпром" и китайская CNPC обсудили планы совместной работы в 2024 году, затронули вопрос поставок газа из России в Китай через территорию Монголии, сообщила российская компания... ПРАЙМ, 14.12.2023
бизнес, новости, газпром, cnpc, сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC обсудили планы совместной работы в 2024 году, затронули вопрос поставок газа из России в Китай через территорию Монголии, сообщила российская компания.
"Газпром" и китайская компания CNPC обсудили планы совместной работы в 2024 году", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили перспективный проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.