МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC обсудили планы совместной работы в 2024 году, затронули вопрос поставок газа из России в Китай через территорию Монголии, сообщила российская компания. Газпром установил рекорд поставок газа российским потребителям

"Газпром" и китайская компания CNPC обсудили планы совместной работы в 2024 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили перспективный проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.