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2023
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Правительство продлило мораторий на проведение проверок бизнеса
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. Правительство России до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, заявил... ПРАЙМ, 15.12.2023
бизнес, экономика, новости, россия, мораторий на проверки бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок… Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта", — сказал Мишустин.