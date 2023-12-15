МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России до конца 2024 года продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 

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Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

"Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок… Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта", — сказал Мишустин.