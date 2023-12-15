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2023
https://1prime.ru/business/20231215/842580261.html
Мишустин назвал компании, которые получат поддержку в размере шести МРОТ
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Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, бизнес, новости, михаил мишустин, компания, господдержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", — сказал он.
В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.