МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России расширило и продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года, финансовую поддержку смогут получить предприятия, которые берут к себе на работу людей с инвалидностью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр Мишустин примет участие в заседании коллегии Росреестра

"Господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью", — сказал он.

В 2024 году, по словам премьера, поддержкой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами, предприятия, учредителями которых являются инвалиды или общероссийские общественные организации инвалидов, участники Спецоперации, а также организации, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.